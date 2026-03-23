Schlagartig könnte sich Stillers Position verändert haben. Auch Nagelsmann muss konstatieren, dass Plan B auch beim Turnier jederzeit durch Blessuren oder Sperren eintreten könnte. "Wir haben einen großen Pool von Spielern als Stamm dabei, der sich weiter festigen und aneinander gewöhnen soll", lautete das übergeordnete Wochenprogramm. Das muss er nun modifizieren.

Ein weiterer Stuttgarter Profi bezog übrigens mit besonders breiter Brust sein Zimmer in den kleinen Holzhäusern des Homeground in Herzogenaurach: Deniz Undav.

Der Angreifer imponierte in Augsburg als zweifacher Torschütze. Die Top-Quote von nun 18 Saisontoren in der Bundesliga konnte auch Nagelsmann nicht länger ignorieren. "Wenn ich spiele, versuche ich zu glänzen und zu treffen", kündigte Undav an.

Undavs Tore-Statement und eine Ansage

Sein sechstes und bisher letztes Länderspiel liegt fast zehn Monate zurück. "Es sind sehr wichtige Spiele. Es sind nicht nur Freundschaftsspiele", sagte der 29-Jährige zu den Partien gegen zwei WM-Teilnehmer. Undav sprach wohl auch für seine Vereins-Kollegen Stiller und Führich, als er sagte: "Wir müssen uns anbieten, dem Bundestrainer zeigen, dass wir bei der WM dabei sein wollen. Es ist der letzte Grundstein, der gelegt werden kann."

Mitte Mai benennt der Bundestrainer den 26-köpfigen WM-Kader. "Jeder, der hier da ist, wird Gas geben - ich persönlich auch", verkündete Undav entschlossen.