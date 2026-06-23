Fußball-Nationalmannschaft Nagelsmanns neuer WM-Weg mit Fokus statt "Freizeitfahrt"

Aber hat der Bundestrainer nicht selbst schon die K.-o.-Phase im Kopf? Selbstverständlich blickt er mit seinem Stab voraus, das muss er auch in der engen Terminhatz. Nur vier Tage liegen zwischen den Spielen drei und vier. Die eigentlich für Samstag geplante Anreise Richtung Boston wurde auf Sonntag verschoben. Wie üblich geht es einen und nicht zwei Tage vor dem Spiel aus North Carolina los. In den gewohnten Abläufen zu bleiben, ist ein Turnierrezept.

Suche nach K.o.-Gegner ein Mathe-Rätsel

"Wir wollen das Spiel gegen Ecuador gewinnen. Wir werden sehen, wer unser nächster Gegner ist, und das bereiten wir vor", sagte Nagelsmann. Doch ein WM-Detail gefällt ihm dabei nicht. Irrwitzige 495 mathematisch mögliche Konstellationen gibt es im Format der XXL-WM mit zwölf Gruppen für die Ermittlung der acht besten Gruppendritten.

Bis zum Wochenende werden sich zwar einige der noch 15 möglichen Gegner-Optionen für die DFB-Elf erledigen. Doch erst am späten Samstagabend wird wohl feststehen, wer tatsächlich der erste K.o.-Gegner ist. Ungewöhnlich spät. Und für eine seriöse Vorbereitung im Nagelsmann-Stil fast zu spät. Schottland, Paraguay oder Australien sind die wahrscheinlichsten Optionen. Doch jetzt zählt für den Turnierflow Ecuador.