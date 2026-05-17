Eierte Nagelsmann wegen Neuers Wade in der Torwart-Causa herum? Der Bundestrainer hatte ohnehin das Problem, dass er den "Sportstudio"-Besuch zugesagt hatte, bevor er die Kader-Bekanntgabe um neun Tage nach hinten verschoben hatte. Er wollte bei verletzten Wackelkandidaten wie dem Dortmunder Felix Nmecha abwarten. "Jeden Tag, den wir gewinnen an Eindrücken, führt hoffentlich dazu, dass dann dieses Puzzle mit 26 Teilen maximal gut ausfällt", begründete Nagelsmann die Verschiebung.

"Der beste Torwart der Geschichte"

Die maximalen Hoffnungen ruhen im Tor nun womöglich noch einmal auf einem 40-Jährigen. Für Neuer spricht einiges: die Turniererfahrung, die immer noch spürbare Aura, Weltklasseleistungen in der Champions League wie etwa in Madrid. Aber es gibt auch Patzer - und der Körper streikt im Alter häufiger.

"Wir haben mit Olli einen Supertorwart", sagte Leon Goretzka. Das würden wohl alle Nationalspieler unterschreiben. Bayern-Kollege Neuer sei für ihn aber halt "der beste Torwart der Geschichte", erklärte Goretzka. DFB-Kapitän Joshua Kimmich sagte das wortgleich.

Geschichte ist freilich vergänglich. Zwölf Jahre liegt Neuers WM-Triumph in Brasilien zurück, als er das Torwartspiel ganz neu definierte. Danach folgten zwei WM-Vorrunden-Flops in Russland 2018 und Katar 2022 mit ihm im Tor.

Kane will Neuer nicht bei der WM begegnen

DFB-Präsident Bernd Neuendorf hielt sich als Gast bei der Meisterfeier des FC Bayern auf dem Münchner Nockherberg lieber vornehm zurück in der brisanten Torwart-Debatte. "Der Bundestrainer entscheidet das selbstständig. Er hat die Verantwortung für den sportlichen Bereich", sagte der 64-Jährige.

Bayern-Torjäger Harry Kane jedenfalls möchte Vereinskollege Neuer im Sommer nicht bei der WM in den USA treffen. "Ich hoffe nicht", sagte Englands Kapitän lachend: "Ich hoffe, er macht im Sommer Pause und erholt sich gut. Aus englischer Sicht ist es mir lieber, er bleibt zu Hause."