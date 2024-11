Auszeit für Vielspieler?

Die Frage bleibt, ob der Bundestrainer Auszeiten gewährt, Dortmunds Vielspieler Nico Schlotterbeck wäre ein Kandidat, zumal er im ersten Spiel gegen Bosnien-Herzegowina in seiner Heimat Freiburg am 16. November (20.45 Uhr/RTL) eine Gelbsperre absitzt. Mit einem Sieg wäre der Gruppensieg perfekt, das abschließende Duell am 19. November (20.45. Uhr/ZDF) mit Ungarn in Budapest hätte nur noch Testcharakter.