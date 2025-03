"Ich sehe es aus einem gesellschaftspolitischen Gesichtspunkt in der Schule, in den Kindergärten, in der normalen Gesellschaft auch. Da geht es für mich um eine gewisse Freude, die man mit Sport verbinden sollte", sagte Nagelsmann vor dem Viertelfinal-Rückspiel der Fußball-Nationalmannschaft in der Nations League gegen Italien.