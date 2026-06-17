Alle müssen auf Spannung bleiben

Ein Erfolgsbaustein für den Bundestrainer und den Kapitän ist, alle Akteure im Kader mitzunehmen - und nicht nur die erst einmal gefundene erste Elf. Gegen Curaçao schöpfte Nagelsmann das Auswechselkontingent komplett aus, "um auch andere Spieler zu belohnen".

An erster Stelle Edeljoker Undav, "der es mit drei Scorern sehr gut gemacht hat", wie Nagelsmann lobte: "Wir müssen die Spieler auch belohnen für ihren Beitrag, den sie für die Gruppe leisten, wenn sie mal nicht spielen." Antonio Rüdiger, Leon Goretzka, David Raum und Waldemar Anton bekamen neben Undav, der eigentlich zu wertvoll ist für die Bank, ebenfalls WM-Minuten.

Spezialauftrag für Brown gegen Diomande

"Es ist wichtig für uns, dass alle auf Spannung bleiben", verdeutlichte Kimmich. Alle müssten mit vollem Einsatz und höchster Konzentration weiter arbeiten an Stärken und Schwächen. "Da haben wir noch was zu tun", meinte der Kapitän.

Auf den famosen WM-Senkrechtstarter Nathaniel Brown dürfte in Kanada eine spezielle Herausforderung zukommen. Der Frankfurter Highspeed-Verteidiger muss Diomande stoppen. Der pfeilschnelle Flügelstürmer von RB Leipzig wird im DFB-Tross als größte Bedrohung wahrgenommen.

"Er hat eine brutale Entwicklung genommen. Vor einem Jahr hat ihn kaum jemand gekannt", sagte Kimmich. "Sein Dribbling ist schon außergewöhnlich. Er hat so ein Start-Stopp-Dribbling. Er beschleunigt extrem, bremst den Gegner dann aus." Aber die Elfenbeinküste sei mehr als Diomande: "Sie haben auch noch andere gute Spieler. Deswegen müssen wir uns sehr gut vorbereiten."