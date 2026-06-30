Foxborough - Julian Nagelsmann will auch nach dem frühen WM-Aus der Fußball-Nationalmannschaft Bundestrainer bleiben. Der 38-Jährige erklärte noch im Stadion von Foxborough nach der Niederlage im Elfmeterschießen gegen Paraguay und dem damit verpassten Einzug ins Achtelfinale seine Bereitschaft, im Amt zu bleiben. "Ich möchte es weitermachen. Ich stehe bereit, wenn man das möchte. Und wenn man das nicht möchte, muss man das sagen", erklärte Nagelsmann bei MagentaTV. Sein Vertrag mit dem Deutschen Fußball-Bund läuft noch bis nach der EM 2028.