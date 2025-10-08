Fußball-Nationalmannschaft Nagelsmann und seine Null-Tore-Stürmer um "Big Nick"

Wirtz und der Bleiklotz an den Beinen

Nur Florian Wirtz, mit acht Treffern der erfolgreichste Schütze in der zweijährigen Amtszeit des Bundestrainers, steht zur Verfügung. Doch der 22-Jährige kommt beim FC Liverpool nicht auf Touren. Die Ablösesumme von über 130 Millionen Euro wirkt wie ein Bleiklotz an seinen flinken Beinen.

Trotzdem muss Nagelsmann auf Wirtz setzen. "Flo ist unser wichtigster Offensivspieler. Er muss das Heft vorne in der Hand haben", sagte Nagelsmann nach dem Heimsieg gegen Nordirland, als neben Serge Gnabry und Nadiem Amiri auch Wirtz mit einem wunderbaren Freistoß traf und damit zur großen Erleichterung nach dem 0:2 in der Slowakei beitragen konnte.

Größter Erfolgsgarant im aktuellen Kader ist übrigens Gnabry mit 23 Toren in 53 Länderspielen. Und der 30-Jährige strotzt - wie alle Akteure vom FC Bayern - gerade vor Selbstvertrauen. Gnabry könnte auch im Angriffszentrum die erste Option sein, wenn Woltemade nach seinem Infekt noch zu geschwächt sein sollte für einen Startelf-Einsatz gegen das Fußball-Leichtgewicht Luxemburg.