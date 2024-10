"Wir wollen in Bosnien und Herzegowina und zu Hause in München vor unseren eigenen Fans gegen die Niederlande gewinnen und die Tabellenführung in der Nations League verteidigen", sagte Nagelsmann. Der 37-Jährige muss bei den Partien an diesem Freitag (20.45 Uhr/RTL) in Zenica und drei Tage darauf in München insbesondere in der Offensive die hochkarätigen Ausfälle von Jamal Musiala, Kai Havertz und Niclas Füllkrug verkraften, die alle angeschlagen sind.