Nur noch Nummer drei beim FC Barcelona

Mit ter Stegen, der nach Neuers Rücktritt nach der Heim-EM im vergangenen Jahr die Nummer eins im deutschen Tor ist und als solche in die WM im kommenden Jahr in den USA, in Kanada und Mexiko gehen soll, stehe er in einem "Super-Austausch", sagte Nagelsmann. Für den 33-Jährige sei es total bitter gelaufen.