Wagner habe im Trainerteam und in der Arbeit mit der Mannschaft "einen Superjob gemacht", lobte der Chef seinen scheidenden Assistenten. "Er hat einen guten Draht zu den Spielern gehabt." Wagner werde auch in Augsburg "einen guten Job machen", meinte Nagelsmann. Und er kündigte gleich mal den einen oder anderen Überraschungsbesuch beim FCA an, wo er einst selbst Jugendcoach war: "Ich werde dann natürlich auch mal beim einen oder anderen Training zugucken. Mal gucken, was Sandro da macht."