Auch aus Mangeln an Alternativen setzte er bisher eigentlich auf Kimmich in der Abwehr auf der rechten Seite. Es sei nicht in Stein gemeißelt, hatte er allerdings auch schon gesagt. "Aber generell haben wir auf der Sechs in meinen Augen in Deutschland viel weniger Probleme als rechts hinten. Es gibt keinen besseren Rechtsverteidiger als Joshua Kimmich in Deutschland."