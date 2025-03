Fußball-Nationalmannschaft Ausfälle und Zeitdruck: Nagelsmanns schwerer Italien-Plan

Frankfurt/Main - Kein Florian Wirtz. Kein Kai Havertz. Und schon lange kein Torgarant Niclas Füllkrug mehr. Wenn Julian Nagelsmann sein Personaltableau für den Knaller-Start der Fußball-Nationalmannschaft ins Länderspieljahr gegen Italien zusammenstellt, klaffen vor allem in der Offensive bedenkliche Lücken. Ein Großteil der umjubelten EM-Angriffsformation - also alle außer Jamal Musiala - muss der Bundestrainer beim brisanten K.o.-Doppelpack in der kommenden Woche ersetzen.