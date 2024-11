Fußball-Nationalmannschaft Nagelsmann: Grüne Tracht und neues Selbstverständnis

Selbstverständnis als Schlüssel

Das gleiche positive Denken soll nun für den Abschluss der Gruppenphase in der Nations League am kommenden Samstag (20.45 Uhr/RTL) in Freiburg gegen Bosnien-Herzegowina und drei Tage später in Budapest gegen Ungarn (20.45 Uhr/ZDF) gelten - und natürlich auch speziell Richtung WM 2026. "Das größte Wort, was nach der EM so prägnant war in unserem Team, war Selbstverständnis. Dass es ein Stück Normalität wird, dass wir Spiele gewinnen", sagte Nagelsmann, der am Montag in Frankfurt seinen Kader für die Vorbereitung versammelt.