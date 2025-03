Gegen Italien wird am Sonntag (20.45 Uhr/RTL) wie im Hinspiel in Mailand (2:1) am Donnerstag Oliver Baumann von der TSG 1899 Hoffenheim im deutschen Tor stehen. Der 34-Jährige war von Nagelsmann zur Nummer eins für zwei Spiele ernannt worden und hatte den Vorzug vor dem Stuttgarter Alexander Nübel erhalten.