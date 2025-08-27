Fußball-Nationalmannschaft Nagelsmann erfüllt Dahmens Torwart-"Traum"

Dahmens "interessanter Karriereverlauf"

"Bei Finn ist es so, dass er über mehrere Jahre schon sehr stabil in der Bundesliga spielt und auch einen interessanten Karriereverlauf hat, weil er schon auch Widerstände in Mainz und dann auch zu Beginn in Augsburg überwinden musste", erklärte Nagelsmann bei der Bekanntgabe des DFB-Kaders in Frankfurt am Main.