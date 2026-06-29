Fußball-Nationalmannschaft: Nagelsmann bringt Top-Joker Undav erstmals in der Startelf

Foxborough - Julian Nagelsmann nimmt zum Start in die K.o.-Phase eine Umstellung in der Offensive der deutschen Fußball-Nationalmannschaft vor. Der Bundestrainer lässt im vierten WM-Spiel den bislang dreifachen Torschützen Deniz Undav am Abend in Foxborough gegen Paraguay erstmals beginnen. Für den Stuttgarter muss Jamal Musiala auf die Bank. Nathaniel Brown kehrt nach seinen Adduktorenproblemen wie erwartet auf die linke Verteidigerposition zurück.