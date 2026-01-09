Fußball-Nationalmannschaft Privat-Uni und "Königsbett" als Nagelsmanns WM-Quartier

Kein Angebot aus FIFA-Katalog

Das Graylyn Estate mit der Wake Forest University als perfekte Mischung aus Wohnen und Arbeiten hatte der DFB früh ins Auge gefasst. Die Gruppe E passte dann mit ihren Spielorten geografisch und logistisch. Dennoch dauerte es mehr als einen Monat nach der Lose-Show in Washington bis zum Vollzug, da das Quartier nicht im offiziellen FIFA-Katalog stand.

Die formalen Hürden sind jetzt überwunden. "Die Bedingungen sind optimal – sowohl sportlich als auch infrastrukturell", sagte DFB-Geschäftsführer Rettig und berichtete von "einem sehr aufwendigen Prozess".

Die Auswahl der Turnier-Quartiere hat beim DFB seit langem eine große Bedeutung. Das selbst gebaute Campo Bahia in Brasilien wurde nach dem Titelgewinn 2014 als ein Erfolgsfaktor idealisiert. An den Quartieren in Watutinki bei Moskau 2018 und in der katarischen Wüste 2022 gab es nach dem jeweils frühen Scheitern in der Gruppenphase viel Kritik. Das soll mit dem Graylyn Estate nicht passieren.