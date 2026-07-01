"Das tut weh"

In dem Post wird das WM-Scheitern aber auch sportlich eingeordnet. "Wir haben es nicht geschafft zu zeigen, was in dieser Mannschaft steckt. Deshalb sind wir zu Recht viel zu früh aus diesem Turnier ausgeschieden." Man habe es als Team "nicht besser hinbekommen. Das tut weh. Uns genauso wie vielen anderen."