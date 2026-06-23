Fußball-Nationalmannschaft Nach Schlotterbeck-Aus ist "Buhmann" Rüdiger wieder wichtig

Gerade in der Social-Media-Welt, "da bin ich der Buhmann". Er nimmt das inzwischen so hin. "Das ist für mich okay." Er bleibe lieber "in der realen Welt". Er beschäftige sich nur mit "seriöser Kritik". Diese sei "immer willkommen".

Vielleicht versteht er sich auch darum so gut mit dem immer wieder harsch kritisierten Sané. Beide haben in Amerika jedenfalls miteinander auffällig viel Spaß. Das ist etwa zu beobachten, wenn Fahrer Sané und Beifahrer Rüdiger in Winston-Salem mit dem Golfcart in wilder Fahrt zum Trainingsplatz düsen.

Kimmichs Plädoyer

Innerhalb der Mannschaft ist Rüdiger kein Problemfall, sondern anerkannt. Joshua Kimmich hielt beim Start ins WM-Jahr im März ein Plädoyer für ihn. "Ich habe manchmal das Gefühl, wir in Deutschland vergessen, was der Toni die letzten drei, vier Jahre abgeliefert hat", sagte Kimmich mit Blick auf dessen Leistungen und Status bei Real Madrid.

Mit dem FC Chelsea (2021) und den Königlichen (2024) hat er die Champions League gewonnen. "Davon haben wir nicht viele Spieler, wenn wir mal ganz ehrlich sind, bei uns im Kader", sagte Kimmich. Jetzt soll Rüdiger Pechvogel Schlotterbeck in tragender Rolle ersetzen und die Nationalelf möglichst zum WM-Titel leiten.