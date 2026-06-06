Der Jubel von Robinson war ebenso artistisch: Handstandüberschlag mit Salto rückwärts. Wow! Jetzt drückte das US-Team und die DFB-Abwehr hatte enorme Probleme bei Chancen von Sergino Dest (42.) und Pulisic (44.), schlimmeren Schaden zu verhindern. Mehrfach blockte Tah in höchster Not.

Gleich zum Start der zweiten Halbzeit parierte Baumann zweimal gegen den Ex-Schalker Weston McKennie (49.), ein Zeichen des Hoffenheimers, dass auf ihn als Neuer-Backup Verlass ist - unabhängig davon, dass die Fahne des Assistenten dann noch nach oben ging.

Sané erst drüber, dann rein

Felix Nmecha (50.) prüfte kurz darauf US-Keeper Matt Freese per Flachschuss. Ein Freistoß aus ähnlicher Position wie vor dem Havertz-Treffer schoss Sané (55.) noch zentral weit über das Tor. Dafür hätte es nur beim American Football einen Extrapunkt gegeben. Immerhin, jetzt zeigte die DFB-Elf wieder mehr Offensiv-Aktionen. Und Sané schlug dann nach Vorarbeit von Musiala und Havertz doch noch zu. Baumann rettete kurz vor Schluss bei einem Schuss von Brenden Aaronson den Sieg. Hitzig wurde es in der Nachspielzeit, als Tim Weah David Raum rüde weggrätschte.