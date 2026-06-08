Kimmich schien die Probleme der Gastgeber zu spüren, trieb das deutsche Spiel an. Karls Ersatz auf der rechten Seite Leroy Sané wurde mit Steilpässen gesucht, doch das letzte Timing stimmte nicht. Auffällig auch Jamal Musiala und Florian Wirtz konnten ihren Zauber nicht entfalten. Wirtz fehlte die Präzision, Musiala war ungewöhnlich oft als Lückenschließer in der Rückwärtsbewegung gefordert.

Bruch im Spiel bei Trinkpause

Rund um die Trinkpause nach gut 20 Minuten kam ein Bruch ins deutsche Spiel. Die USA erkannten, dass sie gar nicht so schüchtern spielen müssen und die DFB-Elf mit Umschaltmomenten in Bedrängnis gebracht werden kann. Zuvor hatten die Heimfans noch am lautesten über die Sonne gejubelt, die nach einem kräftigen Schauer das Soldier Field nun flutete. Nagelsmann hatte da sein regennasses Shirt schon einmal von weiß auf blau gewechselt.

Die kalte Dusche in Form des Ausgleichs war ein Tor-Kracher. Antonee Robinson haute nach einem Eckball von Christian Pulisic und der Kopfballabwehr von Jonathan Tah den Ball volley aus knapp 20 Metern spektakulär hinter Baumann ins Netz. Diesen Schuss hätte auch Neuer nicht parieren können.

Der Jubel von Robinson war ebenso artistisch: Handstandüberschlag mit Salto rückwärts. Wow! Jetzt drückte das US-Team und die DFB-Abwehr hatte enorme Probleme bei Chancen von Sergino Dest (42.) und Pulisic (44.), schlimmeren Schaden zu verhindern. Mehrfach blockte Tah in höchster Not.

Gleich zum Start der zweiten Halbzeit parierte Baumann zweimal gegen den Ex-Schalker Weston McKennie (49.), ein Zeichen des Hoffenheimers, dass auf ihn als Neuer-Backup Verlass ist - unabhängig davon, dass die Fahne des Assistenten dann noch nach oben ging.

Sané erst drüber, dann rein

Felix Nmecha (50.) prüfte kurz darauf US-Keeper Matt Freese per Flachschuss. Ein Freistoß aus ähnlicher Position wie vor dem Havertz-Treffer schoss Sané (55.) noch zentral weit über das Tor. Dafür hätte es nur beim American Football einen Extrapunkt gegeben. Immerhin, jetzt zeigte die DFB-Elf wieder mehr Offensiv-Aktionen. Und Sané schlug dann nach Vorarbeit von Musiala und Havertz doch noch zu. Baumann rettete kurz vor Schluss bei einem Schuss von Brenden Aaronson den Sieg. Hitzig wurde es in der Nachspielzeit, als Tim Weah David Raum rüde weggrätschte.