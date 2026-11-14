Die dominante Spielweise im Zentrum findet Klopp richtig gut. Aber es muss eine Balance herrschen. "Bei der Art Fußballer, die wir auf dem Platz haben, hatte ich nur eine Sorge: Dass wir am Ende keinen in der Box haben, weil alle mitspielen wollen. Und bei einer Flanke ist dann keiner da. Das war nicht der Fall, wir haben das sehr flexibel gestaltet."
Das sagt Klopp zu Debütant und Torschütze Gruda
"Offensiv hat er es toll gemacht - was für ein wundervoller Fußballer. Es hat natürlich auch mir Spaß gemacht, zuzugucken."
Doch Klopp sieht auch Verbesserungsansätze für den 22-jährigen Leipziger. "Woran er arbeiten muss, ist, dass er variabler wird. Am Umschaltverhalten muss er arbeiten. Heute war es top. In Leipzig freuen sich alle, wie er umgeschaltet hat, weil er das nicht in jedem Bundesligaspiel genauso macht."
Dass durch Grudas Debüt Bayern-Jungstar Lennart Karl nicht zum Einsatz kam, war für Klopp kein Aufreger. "Ich werde mich auch wieder einmal für Lennart Karl entscheiden, einfach, weil er ein unfassbares Talent ist."
Das sagt Klopp zu seinen torlosen Stürmern
Fünf Spiele, null Mittelstürmer-Tore. Kein Grund für Angriffsalarm.
"In einer guten Fußball-Mannschaft schießen nicht nur Stürmer Tore. Eine gute Fußball-Mannschaft zeichnet sich dadurch aus, dass man aus allen Positionen trifft. Das ist unser Plan."
Klopp verspricht: "Unsere Stürmer werden treffen. Kai Havertz. Oder Niclas Füllkrug. Oder Younes Ebnoutalib. Oder einer der anderen Jungs, die jetzt nicht dabei sind."