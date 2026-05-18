Fußball-Nationalmannschaft: Matthäus und Lahm kritisieren Termin für WM-Kaderverkündung

Berlin - Die Weltmeister-Kapitäne Lothar Matthäus und Philipp Lahm haben den Zeitpunkt der Bekanntgabe des WM-Kaders der deutschen Fußball-Nationalmannschaft am 21. Mai kritisiert. "Wir haben zwei Tage später ein Pokal-Endspiel, da spielt Stuttgart gegen Bayern. Wie kann ich diese Kadernominierung zwei Tage davor machen, wo ich ganz sicher zwei, drei Spielern wehtun muss, die sich Hoffnungen auf diese Weltmeisterschaft machen?", sagte Matthäus (65) in einem Doppel-Interview für das WM-Sonderheft der "Sport Bild".