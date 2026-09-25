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  6. Matthäus lobt Klopp: Hat Team den Kampf eingehaucht

Fußball-Nationalmannschaft Matthäus lobt Klopp: Hat Team den Kampf eingehaucht

Auch Lothar Matthäus war sehr gespannt auf das Debüt des neuen Bundestrainers - und er war danach nicht enttäuscht. Was ihm vor allem beim 1:1 in den Niederlanden gefallen hat.

Fußball-Nationalmannschaft: Matthäus lobt Klopp: Hat Team den Kampf eingehaucht
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Lothar Matthäus war sehr zufrieden mit dem Klopp-Debüt. (Archivbild) Foto: Tom Weller/dpa

Amsterdam - Die Premiere von Bundestrainer Jürgen Klopp bei der deutschen Nationalmannschaft hat bei Lothar Matthäus Lust auf mehr geweckt. "Er hat etwas in die Mannschaft eingehaucht, den Kampf. Und das war wichtig. Die Mannschaft hat sich dagegen gestemmt, gegen diese starke holländische Mannschaft", sagte der Rekordnationalspieler bei RTL. Das 1:1 (1:0) zum Auftakt der Nations League in Amsterdam gegen die Niederlande sei "ein guter Anfang für Jürgen Klopp".

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Kämpferisch und läuferisch habe sich die Mannschaft "als Einheit gezeigt", ergänzte Matthäus: "Genau das, was Jürgen Klopp heute sehen wollte. Er wusste, er kann jetzt nicht erwarten, dass sie brasilianisch spielt, die Mannschaft." Man könne mit dem Ergebnis, aber auch "mit der Einstellung auf dem Platz" zufrieden sein, sagte Matthäus: "Aber natürlich gibt es auch Sachen zu verbessern."