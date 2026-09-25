Amsterdam - Die Premiere von Bundestrainer Jürgen Klopp bei der deutschen Nationalmannschaft hat bei Lothar Matthäus Lust auf mehr geweckt. "Er hat etwas in die Mannschaft eingehaucht, den Kampf. Und das war wichtig. Die Mannschaft hat sich dagegen gestemmt, gegen diese starke holländische Mannschaft", sagte der Rekordnationalspieler bei RTL. Das 1:1 (1:0) zum Auftakt der Nations League in Amsterdam gegen die Niederlande sei "ein guter Anfang für Jürgen Klopp".
Fußball-Nationalmannschaft Matthäus lobt Klopp: Hat Team den Kampf eingehaucht
dpa 24.09.2026 - 23:54 Uhr