München - Das Traumdebüt und Siegtor von Jamie Leweling in der Fußball-Nationalmannschaft ist auch der Unpässlichkeit seiner Teamkollegen zu verdanken. "Wenn alle gesund gewesen wären, wäre er nicht dabei gewesen", sagte Bundestrainer Julian Nagelsmann nach dem 1:0 in München gegen die Niederlande. Leweling war erst nachträglich wegen der Verletzung von Bayern-Star Jamal Musiala in den Kader gerückt - und konnte so überhaupt erst zum Matchwinner im Fußball-Klassiker werden.