Lehmann ist gespannt auf das anstehende Comeback von ter Stegen (33) in der Nations League. "Wenn man lange verletzt war, braucht man meistens auch lange, um wieder auf das Niveau zu kommen, auf dem man mal war", sagte Lehmann vor dem Halbfinale der DFB-Auswahl am Mittwoch (21.00 Uhr) in München gegen Portugal. Es wäre das 43. Länderspiel von ter Stegen.