Amsterdam - Jürgen Klopp wunderte sich dann doch kurz über Moderatorin Laura Wontorra vor seinem Debüt als deutscher Fußball-Nationaltrainer. Als vor dem Duell mit den Niederlanden der spanische neue Bondscoach Xavi während des RTL-Interviews Klopp auf dem Rasen begrüßte, wünschte Wontorra der einstigen Barça-Legende auch viel Glück. "Was soll das denn?", sagte Klopp mit verwundertem Gesichtsausdruck - und lachte danach erst mal herzhaft. Zum Abschluss des Interviews gab's dann auch eine herzliche Umarmung für Wontorra.