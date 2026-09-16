Fußball-Nationalmannschaft Klopps Kader-Knaller auf der Suche nach dem Liverpool-Gen

Klopp hat auch ein Gerüst, auf das er trotz aller Neuerungen aufbauen kann. Jonathan Tah, Schlotterbeck, Nathaniel Brown, natürlich Kapitän Joshua Kimmich, Alexander Pavlovic, Florian Wirtz, Musiala und Kai Havertz, das sind schonmal acht potenzielle Stammspieler, die auch bei Nagelsmann gesetzt waren. Drumherum wird aber viel Bewegung reinkommen. Von den 27 WM-Fahrern ist vielleicht nur noch gut die Hälfte dabei.

Die Hoffnungen auf eine schnelle Erfolgswelle hatte Klopp heruntergedreht, bevor er offiziell im Amt war. "Wir müssen Erwartungshaltungen kreieren, die man erfüllen kann, wo man auch tendenziell überperformen kann, damit geht es schon mal los", sagte er noch als Magenta-Experte. Man sei "nicht immer sofort erfolgreich, das wissen wir alle", fügte er - gerade erst im Amt - an.

Positive Grundstimmung als Ziel

Nach den vielen Misserfolgen will Klopp erstmal wieder eine positive Grundstimmung schaffen. "Zu dem Spiel gehört, dass man sich frei fühlt, dass man überperformen kann und nicht ständig das Gefühl hat: Wir sind nicht gut genug, wir machen es niemandem Recht."

Dieses Gefühl kennt Kimmich aus den letzten zehn Länderspieljahren. Der Bayern-Star wird für Klopp zur Schlüsselpersonalie. Da der mit 114 Länderspielen mit Abstand erfahrenste Nationalspieler wieder ins Zentrum rücken soll, so die allgemeine Erwartung, sucht Klopp einen neuen rechten Außenverteidiger. Die Viererkette in der Abwehr ist für ihn ein taktisches Muss.

Den Namen Keidel, hatte dafür kaum jemand auf dem Zettel. Ob der 23 Jahre alte Elversberger, der bis vor kurzem noch in Ingolstadt Drittliga-Fußball spielte, gleich die 1-A-Lösung ist, bleibt abzuwarten. Josha Vagnoman spielte sich beim VfB Stuttgart zuletzt wieder in den Vordergrund.

Ter Stegens Rückkehr als Nummer eins

Zwingend ist die Neuordnung der Torwart-Hierarchie nach dem endgültigen DFB-Rücktritt von Jahrhundert-Keeper Manuel Neuer. Und sein Erbe ist wieder der zuletzt vom Verletzungspech verfolgte Marc-André ter Stegen. Mit dem 34-Jährigen, der bei Ajax Amsterdam wieder Stammplatz-Sicherheit bekommt, wählt Klopp die Safety-First-Variante. Für Bayern-Backup Jonas Urbig (22) ist die Zeit noch nicht gekommen. Weitere Ersatztorhüter sollen Alexander Nübel und Finn Dahmen sein. Für Oliver Baumann, der durch Neuers WM-Rückkehr seinen Status als Nummer eins verlor, ist jetzt gar kein Platz mehr.