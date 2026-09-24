Fußball-Nationalmannschaft: Klopps erste Startelf mit Neuling Treu, Adeyemi und Schade

Amsterdam - Jürgen Klopp bietet bei seinem Debüt als Bundestrainer eine deutsche Startelf mit noch sieben WM-Fahrern und einem Länderspiel-Neuling auf. Der Freiburger Philipp Treu läuft am Abend zum Auftakt der Nations League in Amsterdam gegen die Niederlande als rechter Verteidiger auf. Dazu stehen auch die Außenstürmer Karim Adeyemi und Kevin Schade in der Anfangsformation. Im Tor der Fußball-Nationalmannschaft steht nach einer längeren Verletzungspause Rückkehrer Marc-André ter Stegen.