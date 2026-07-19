"Wir sind jetzt absolut im Mittelmaß, ganz verloren irgendwo angekommen", sagte Klinsmann bei Sport1. "Schämen" müsse man sich mittlerweile. Sein Urteil über die DFB-Stars: "Sie waren zu weich, sie waren nicht fähig, zu leiden oder auch mal die Ellbogen auszufahren und sich Respekt zu verschaffen", sagte Klinsmann dem TV-Sender Sky.

Als Vorbild in dieser Hinsicht nannte der 61-Jährige den Messi-Clan. "Was die Argentinier der ganzen Welt vorgemacht haben bei diesem Turnier ist einfach: Vielleicht sind wir nicht die beste Mannschaft, aber wir sind bereit bis an die Grenzen und darüber hinauszugehen und Spiele in den letzten Minuten zu entscheiden", sagte Klinsmann.

Dies konnte in der Vergangenheit auch die DFB-Auswahl. Den Weg dorthin zurück wird Klopp gehen müssen. "Ich wünsche es mir sehr, weil er ein Typ ist, der so einen Neuanfang starten kann, weil er die Energie hat, die positive Art, andere Leute mit ins Boot zu bringen", erklärte Klinsmann.

Lahm will keine "Sonderwege" mehr

Lahms Auftrag an Klopp ist auch klar. "Für mich zählen Klarheit und Ordnung", schrieb er im Gastbeitrag der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung". Nagelsmann habe zu viele Experimente gemacht, zu viele Spieler auf falschen Positionen eingesetzt. Stichwort: Joshua Kimmich als rechter Außenverteidiger. Statt "Sonderwege" zu beschreiten, müsse man den Weltfußball im Blick haben. Das hatte Klopp bei seinem WM-Job immerhin schon.