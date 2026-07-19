East Rutherford - In ein paar Tagen hat Deutschland wieder einen Bundestrainer. Da sind sich alle sicher. Bei der großen Final-Show zwischen Lionel Messis Argentinien und Lamine Yamals Spanien blieb den deutschen Fußball-Hoffnungsträgern nach dem vermasselten WM-Sommer zwar nur der symbolhafte Platz am Spielfeldrand. Schon vor dem Anpfiff im Betonkessel von East Rutherford war die Nachricht des Endspieltages aber gefühlte Gewissheit.
Der zur Rettung auserkorene Jürgen Klopp wird nach den für die schwarz-rot-goldenen Fans entnervenden Amerika-Wochen die allergrößte Trainer-Mission seiner Karriere bald antreten. Offizieller Vollzug samt Vorstellung in Frankfurt am Donnerstag oder Freitag. Das ist der Masterplan. Sofern nicht eine gemeine Fußball-Falltür in den diversen Vertragswerken des 59-Jährigen zwischen DFB, Red Bull und den zahlreichen Werbepartnern zum unerwarteten Stolperstrick wird.