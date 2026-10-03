"Ich habe keine Chance, die Frage so zu beantworten, dass ihr es nicht schafft, daraus trotzdem den Dreh zu machen. Also, ich gebe zu dem Thema auf. Offiziell. Jetzt schon", sagte der Bundestrainer in der Pressekonferenz vor dem Nations-League-Spiel am Sonntag (20.45 Uhr/RTL) in Thessaloniki gegen Griechenland. Inhaltlich hielt der 59-Jährige fest: "Ich bin happy. Ich freue mich, dass Jo Kimmich deutscher Nationalspieler ist - und alle anderen auch."