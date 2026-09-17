Hinter ter Stegen (34) holt Klopp vier vergleichsweise jüngere Schlussmänner, neben Urbig (23), noch Alexander Nübel (29), Noah Atubolo (24) und Finn Dahmen (28). Für Baumann (36) ist da kein Platz mehr. So ist das Geschäft.

Fragezeichen bei den Fans ob der vielen neuen Gesichter nimmt Klopp mit seinem typischen Zahnpasta-Lachen hin. Mika Baur, Hennes Behrens, Phillip Treu, Derry Scherhant, Younes Ebnoutalib, Yannik Engelhardt, Finn Jeltsch, Bambasé Conté, Vitali Janelt, Max Rosenfelder und Felix Keidel - elf Namen, die viele erstmal googeln müssen.

Klopp findet es großartig, allen eine Chance geben zu können. Er will Potenziale erkennen und entwickeln. "Ihre Chance nutzen müssen sie jetzt selbst", gab er als erste Aufgabe mit. Zwei Minuten habe der Hoffenheimer Conté etwa bei dem Nominierungsanruf nur gelacht - vor Freude. Das gefiel dem Bundestrainer. Mit dem früheren Paderborner Baur, mittlerweile bei Celtic Glasgow, plauderte er viel über das lausige Wetter in Großbritannien und unkonventionelle Wege im Profi-Fußball. Das mag der Bundestrainer.

Statement für Vielfalt und Nationalstolz

Klopp wird und will ein Bundestrainer sein, der die Masse mitnehmen will. Nicht nur in seinem Premierenkader, sondern in übertragenem Sinne das große Ganze, die Nation. Entsprechend klar positionierte er sich - mit einer Frage konfrontiert - auch mit einem politischen Statement. Er verpackte dabei seine Kritik an antidemokratischen Tendenzen, ohne Parteinamen zu nennen. "Ich würde mir oder uns gerne die Fahne zurückholen, wenn ich ganz ehrlich bin", sagte er.

Zuvor hatte Klopp an die Landtagswahl in Sachsen-Anhalt mit dem Sieg der AfD erinnert, ohne sie explizit zu nennen. "Ich möchte Nationalstolz nicht den falschen Leuten überlassen." Er wisse aber gar nicht, ob man das Wort so benutzen dürfe, "ohne dass es falsch verstanden wird". Man könne stolz sein, Deutscher zu sein, und trotzdem für Vielfalt und Mitgefühl eintreten. "Ich finde tatsächlich, dass wir ein wundervolles Land sind", sagte der 59-Jährige.

Fußball-Welt nicht schnell auf den Kopf stellen

Wundervolle Fußballspiele und nicht politische Statements sieht er als seine Kernaufgabe und Kernkompetenz. Schnelle Versprechungen vermeidet er. "Also ich kann jetzt nicht ändern, dass jetzt irgendjemand so dämlich ist, zu glauben, dass wir mit anderthalb Trainingseinheiten die Fußballwelt einmal auf den Kopf gestellt hätten. Dann kann ich dem jetzt wirklich nicht helfen", sprudelte es wie so oft aus Klopp heraus.

Seine Ansprüche sind dennoch hoch. "Ich erwarte sofort mehr, das kann ich sagen. Mehr geht erstmal immer. Wenn es nicht organisiert ist, könnte es ein bisschen wild werden. Wild endet manchmal in Chaos. Nehme ich hin, aber lebendig muss es sein", beschrieb er seine Herangehensweise. Seine Spielidee bleibt davon unberührt. Tempo, Aggressivität - und als Maxime eine defensive Grundordnung. Stabilität ist die Basis. "Sonst fliegt dir der Laden auseinander."