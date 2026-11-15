Berlin - Bundestrainer Jürgen Klopp hat FIFA-Präsident Gianni Infantino hart kritisiert und sich für eine neue Führung beim Weltverband ausgesprochen. "Also es gibt bestimmt Leute, denen die Zukunft des Fußballs auch am Herzen liegt, die keine finanziellen Interessen damit haben", sagte der 59-Jährige bei der Pressekonferenz vor dem Länderspiel der deutschen Nationalelf gegen die Niederlande (Montag, 20.45 Uhr/ARD) in Berlin. "Wenn die sich zusammenfinden würden, wenn einer von denen Präsident werden würde, dann wäre das hilfreich", meinte Klopp.