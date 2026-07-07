Fußball-Nationalmannschaft Klopp-Intimus Watzke wird aktiv - Signal zu Völler aus USA

Hoeneß wirbt für Mertesacker

Hinter der großen Personalie Klopp tut sich aber auch noch einiges. Was wird aus Rudi Völler? Auch zum Sportdirektor äußerte Watzke seine Gedanken: "Ich glaube, dass er und Jürgen wunderbar zusammenarbeiten würden. Sie müssen sich da mal zusammenschließen." Das ist laut "Bild" schon geschehen. "Dabei soll er Rudi versichert haben, dass er ihn gerne beim DFB behalten und mit ihm zusammenarbeiten würde", hieß es im Bericht.

Erstmals meldete sich auch Uli Hoeneß zu Wort. Aber mit einem anderen Personalvorschlag. Der Ehrenpräsident des FC Bayern würde eine Aufgabe von Ex-Weltmeister Per Mertesacker im deutschen Fußball sehr begrüßen. "Er hat als ehemaliger Profi große internationale Erfahrung. Er hat immer gezeigt, wie gut er mit Menschen umgehen kann", sagte Hoeneß der "Bild".

"Und: Er würde es niemals des Geldes wegen machen, sondern weil es ihn reizt, mit seiner Leidenschaft etwas aufzubauen und voranzubringen." Leute, die sich selbst hochgedient hätten und bereit seien, hart zu arbeiten, "brauchen wir jetzt", sagte Hoeneß. ZDF-Experte Mertesacker hatte während der WM erklärt, dass er für eine Aufgabe beim DFB bereit wäre.