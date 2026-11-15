Bariton-Stimme und Model-Fotos

"Nichts", antwortete Klopp zunächst angesprochen auf seinen ehemaligen Spieler in der Zeit als Trainer beim FC Liverpool und lachte. Dann fand er doch noch etwas: "Die Optik. Van Dijk ist einer der bestaussehenden Menschen, die ich je gesehen habe. Und er hat eine Stimme, er könnte Bariton singen."