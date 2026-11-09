Klopp ist im DFB-Amt noch ein Symboltrainer. Aber er muss natürlich schnell zu einem Ergebnistrainer werden. Sonst sind alle Sprüche doch nur Phrasen. "Was ich mir vor allem Wünsche, dass wir Spiele gewinnen", sagte Kapitän Kimmich in einem auf YouTube publizierten Sponsoren-Video.

Die Personalie Kimmich ist einer der spannenden der letzten Länderspielwoche des Jahres. Klopp muss beweisen, dass sich seine Wertschätzung für den 31-Jährigen auch in Einsatzzeiten - also Bedeutung auf dem Platz - widerspiegelt. Sonst zerbröselt Kimmichs Führungsstatus extern und intern.

Und Nebengeräusche braucht Klopp nicht. Weder die neue Diskussion um den umstrittenen religiösen Torjubel des Dortmunders Felix Nmecha, noch die durch Bayern-Patron Uli Hoeneß losgetretenen Zweifel an Jamal Musiala, der wegen seiner Verletzung im DFB-Tross fehlt, sollen die Vorbereitung in Franken stören. Eine Entscheidung hat Klopp schon getroffen: Marc-André ter Stegen ist die Nummer eins im Tor. Jonas Urbig und Alexander Nübel bleiben Herausforderer.

"Gehirnwäsche" im Training und Siegzwang fürs Viertelfinale

In Serbien und gegen Oranje herrscht Siegzwang. Bei drei Punkten Rückstand auf die Konkurrenz aus den Niederlanden und Griechenland für einen der beiden Viertelfinal-Plätze in der Gruppe würden zwei weitere Unentschieden das sichere Aus bedeuten - und womöglich eine Zitterpartie in der Abstiegs-Relegation Richtung B-Liga zur Folge haben.

Drei Trainingstage sind vor der Partie am Freitag (20.45 Uhr/RTL) in Belgrad beim letzten Aufenthalt in Franken vor dem Ausrüsterwechsel von Adidas zu Nike angesetzt. Seit 2021 trainierte die DFB-Elf regelmäßig hier. Und Training hält Klopp für essenziell.

Sein Spielsystem des Heavy-Metall-Fußballs ist ein Mantra. Dass in der Bundesliga Manndeckung praktiziert wird, findet Klopp ziemlich doof. Schon im September habe man nur "drei Tage Zeit für eine Gehirnwäsche" gehabt. Zum Glück hätten alle schnell kapiert: "Immer, wenn der Adler auf die Brust kommt, spielen wir anders", sagte Klopp.