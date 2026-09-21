Fußball-Nationalmannschaft Klopp empfängt ersten DFB-Kader mit Adeyemi statt Karl

Herzogenaurach - Bundestrainer Jürgen Klopp hat zum Start in die kurze Vorbereitung auf seine ersten Länderspiele in der Nations League einen Tausch in seinem zweigeteilten Kader vorgenommen. Der im Sommer von Borussia Dortmund zum FC Barcelona gewechselte Außenstürmer Karim Adeyemi wird anstelle von Bayern-Youngster Lennart Karl zum 24-köpfigen Aufgebot für die ersten beiden Partien am Donnerstag (20.45 Uhr/RTL) in Amsterdam gegen die Niederlande und drei Tage später in Augsburg gegen Griechenland gehören.