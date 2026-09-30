Fußball-Nationalmannschaft Klopp droht ein Negativrekord - Als Klose Gelb-Rot sah

Nations League: Die DFB-Auswahl wartet in der Nationenliga inzwischen seit fünf Partien auf einen Sieg. Der letzte war das 2:1 im Viertelfinal-Hinspiel in Mailand gegen Italien am 20. März 2025. In München kommt es am 3. Spieltag der aktuellen Gruppenphase zum Duell der noch sieglosen deutschen Elf (1 Punkt) mit den punktlosen Serben, die ihre ersten beiden Partien gegen Griechenland und die Niederlande jeweils mit 1:2 verloren haben. Für das DFB-Team stehen acht Siege, 13 Unentschieden und sieben Niederlagen in der Nations-League-Bilanz.