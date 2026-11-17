"Tuttosport": "Deutschland jubelt, Niederlande 5:0 überrollt!"
England
BBC: "Florian Wirtz erzielte zwei Tore beim deutlichen Sieg von Deutschland in seinem letzten Spiel der Nations League gegen die Niederlande."
"The Guardian": "Es war ein großartiger Abend für Gruda und Wirtz, an dem eine schwache niederländische Mannschaft in Berlin zerlegt wurde."
Frankreich
"L'Équipe": "Deutschland deklassiert die Niederlande und beendet die Nations-League-Gruppenphase als Tabellenerster."
Österreich
"Kronen Zeitung": "5:0! Starke Deutsche demütigen die Niederlande."
Schweiz
"Blick": "Holland geht in Deutschland unter."
Norwegen
"Verdens Gang": "Deutschland zerstört die Niederlande - und gewinnt die Gruppe nach einem verrückten Drama. Jürgen Klopp und Deutschland hatten das Messer am Hals vor diesem schicksalhaften Spiel."
TV2: "Wirtz-Magie. Er ist nicht zu bändigen."
Dänemark
"Ekstra Bladet": "Gewaltsame Erniedrigung. Deutschland zerstört die Niederlande."