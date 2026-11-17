"Tuttosport": "Deutschland jubelt, Niederlande 5:0 überrollt!"

England

BBC: "Florian Wirtz erzielte zwei Tore beim deutlichen Sieg von Deutschland in seinem letzten Spiel der Nations League gegen die Niederlande."

"The Guardian": "Es war ein großartiger Abend für Gruda und Wirtz, an dem eine schwache niederländische Mannschaft in Berlin zerlegt wurde."

Frankreich

"L'Équipe": "Deutschland deklassiert die Niederlande und beendet die Nations-League-Gruppenphase als Tabellenerster."

Österreich

"Kronen Zeitung": "5:0! Starke Deutsche demütigen die Niederlande."

Schweiz

"Blick": "Holland geht in Deutschland unter."

Norwegen

"Verdens Gang": "Deutschland zerstört die Niederlande - und gewinnt die Gruppe nach einem verrückten Drama. Jürgen Klopp und Deutschland hatten das Messer am Hals vor diesem schicksalhaften Spiel."

TV2: "Wirtz-Magie. Er ist nicht zu bändigen."

Dänemark

"Ekstra Bladet": "Gewaltsame Erniedrigung. Deutschland zerstört die Niederlande."