Klopp wies darauf hin, dass er auf seinen bisherigen Stationen stets langfristig gearbeitet habe. "Ich war lange bei Vereinen und mir war nie nur die erste Mannschaft wichtig", sagte Klopp. "Das eine ist das nächste Spiel, das andere ist die Zukunft der kompletten Nummer. Um etwas zu verändern, muss man erstmal wissen, was wirklich passiert. Ich habe ja gar keine Ahnung, was passiert. Wer auch immer dahin kommt, muss sich das angucken."