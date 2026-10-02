Schweiz

"Blick": "Es geht doch! Klopp feiert ersten DFB-Sieg. Aller guten Dinge sind drei. Deutschland gewinnt im dritten Nations-League-Spiel unter Jürgen Klopp zum ersten Mal. Nach zuletzt schwachen Leistungen und entsprechenden Ergebnissen ist der Auftritt in der Allianz Arena Balsam für die deutsche Fußball-Seele."