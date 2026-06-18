"Das ist das Entscheidende, dass sie einen sehr guten Geist miteinander haben und gerne zusammen Fußball spielen. Das ist der Schlüssel, das müssen wir beibehalten, da dürfen wir keinen Deut nachlassen", forderte Nagelsmann.

Tah der Chef und Schlotterbecks Gold-Fuß

Rüdiger lieferte prompt einen erstaunlichen Beleg für den funktionierenden Kollektiv-Ansatz, als er seine Konkurrenten Jonathan Tah ("Er ist der neue Chef") und Nico Schlotterbeck ("Nicos linker Fuß ist Gold") ohne hörbaren Zweifel den Rang der A-Besetzung in der Innenverteidigung überließ. Diese Form der verbalen Kuschelei ist ungewöhnlich im Fußball-Business.

Als zweimaliger Champions-League-Sieger und mit dem Sieger-Gen von Real Madrid ausgestattet hat Rüdiger auch beim TV-Studium im Teamhotel tief in der Nacht erkannt, worauf es bei dieser WM ankommen wird. Die Topstars aus der Abteilung Attacke liefern: Lionel Messi mit drei Toren, Kylian Mbappé und Harry Kane mit jeweils zwei.

Er wolle ja auf Havertz (2) und Jamal Musiala (1), die gegen Curaçao trafen, aber auch auf Florian Wirtz und auch seinen mal wieder gescholtenen Kumpel Leroy Sané "keinen Druck aufbauen". Aber: "Ja, wir brauchen euch", sagte Rüdiger wie ein Familien-Onkel in Richtung der Offensivabteilung. Toronto ist der nächste Ort, diesen Wunsch zu erfüllen.