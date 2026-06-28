Fußball-Nationalmannschaft Kimmichs spätes WM-Novum und ein alter Positionsstreit

Mit Blick auf ein mögliches Achtelfinale gegen die weltmeisterlichen Franzosen könnte die Positionsdebatte freilich neuerlich Schwung aufnehmen. Kimmichs Tempodefizite fielen schon gegen die Elfenbeinküste in Laufduellen mit dem Leipziger Yan Diomande auf. "Er ist ein anderer Außenverteidiger als Nene Brown, der eine enorme Geschwindigkeit hat", merkte auch Völler an: "Aber er hat eine große Erfahrung und kann clever mit diesen Situationen umgehen."

Ein Geheimplan für Frankreich

Trotzdem schwirrt schon eine Idee durchs DFB-Quartier. Um die Turbo-Offensive Frankreichs mit Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Désiré Doué und Bayern-Star Michael Olise zu stoppen, könnte Nagelsmann das System ändern. Dreierkette statt Viererkette in der Abwehr - und Kimmich doch vor ins Mittelfeld. Denn nach dem Ecuador-Spiel sagte Nagelsmann auch diesen Satz: "Im Fußball kann man nichts ausschließen, aber ein Wechsel ist akut nicht geplant." Akut heißt Paraguay - Kimmichs erstes K.o.-Spiel bei einer WM.