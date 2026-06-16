Fußball-Nationalmannschaft: Kimmichs Schlangenalarm und Eichhörnchenproblem

Winston-Salem - Die Suche nach dem Nachfolger von EM-Kanarienvogel Ringo ist für Joshua Kimmich gar nicht so einfach. Denn die Tierwelt in North Carolina hat ihre Tücken. "Wir haben gestern eine Schlange gesehen. Aber da wurde uns gesagt, dass die giftig ist. Also bei einem Biss muss man mal ins Krankenhaus fahren. Ich glaube nicht, dass man stirbt. Aber es ist zumindest mal gefährlich. Ja, hier habe ich ein bisschen Respekt vor den Tieren, muss ich sagen", erzählt der Kapitän der Fußball-Nationalmannschaft im Teamcamp in Winston-Salem.