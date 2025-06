Fußball-Nationalmannschaft Kimmich zum 100. - Gute Portugal-Bilanz

Bundestrainer: Für Julian Nagelsmann ist die Partie in München sein 22. Spiel als Bundestrainer. Zwölf Siege, sechs Unentschieden und drei Niederlagen stehen in der Bilanz. Seit acht Spielen ist die Nationalelf ungeschlagen. In den vergangenen 17 Partien gab es überhaupt nur eine Niederlage; das 1:2 nach Verlängerung gegen Spanien im Viertelfinale der Heim-EM 2024 in Stuttgart. 47 Tore konnte Nagelsmann bislang bejubeln, 23 Mal trafen die Gegner.