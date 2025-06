München - Stuttgarts Youngster Nick Woltemade wird nach dem verpassten Einzug der Fußball-Nationalmannschaft in das Finale der Nations League vorzeitig zur deutschen U21-Auswahl reisen. Das kündigte Bundestrainer Julian Nagelsmann nach dem Länderspiel-Debüt des 23-Jährigen beim 1:2 im Halbfinale gegen Portugal am Mittwochabend in München an. Woltemade stand in der Startelf und spielte 60 Minuten.