Herzogenaurach - Bundestrainer Julian Nagelsmann muss in der Vorbereitung der Fußball-Nationalmannschaft auf das Finalturnier der Nations League den nächsten Ausfall hinnehmen. Jonathan Burkardt von Mainz 05 hat sich im Training am Sonntag eine Risswunde an der Ferse zugezogen. Diese musste nach DFB-Angaben genäht werden und macht nun eine Trainingspause erforderlich. Der 24 Jahre alte Angreifer hat das DFB-Quartier in Herzogenaurach bereits verlassen, teilte der Verband mit.