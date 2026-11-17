Klopp als Hellseher

"Außergewöhnlich", "unglaublich", "Wahnsinn": Selbst der größtmögliche Positiv-Denker Klopp war im Olympiastadion hin und weg und "schockverliebt" in seine Jungs. "Das hätte ich mir nicht getraut, zu wünschen", sagte er zu den fünf Toren gegen die Niederländer, die noch drei Tage zuvor Griechenland mit 7:0 überrollt hatten. Oder doch? "Im Idealfall machen wir fünf", hatte der 59-Jährige vor Spielbeginn im ARD-Interview gesagt.