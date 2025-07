Fußball-Nationalmannschaft Hitze, Camp, Strapazen: Drastische WM-Lehren für Nagelsmann

Die FIFA plant mit mehreren Anstoßzeiten am Tag. Aber das Fernsehen zahlt Milliarden-Summen für die Übertragungsrechte. Und natürlich sollen auch in Deutschland Kimmich und Co. dann nicht ständig mitten in der Nacht, sondern möglichst in der europäischen Primetime zu sehen sein. Immerhin soll in den extremen Spielorten wenigstens die Mittagszeit gemieden werden.